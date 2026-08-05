Zenet ofrece este viernes un concierto en Cáceres junto a su banda de jazz en Los Conciertos de Pedrilla

El músico Zenet. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antonio Mellado Escalona, Zenet, actuará este viernes, 7 de agosto, en Cáceres junto a su banda de jazz dentro de la programación de Los Conciertos de Pedrilla.

El cantante, actor y artista plástico español llega a la capital cacereña son su sello reconocible sinónimo de elegancia y calidad tras la publicación de nueve discos en los que ha logrado adueñarse de diferentes sonoridades, bajo un idioma armónico común, que es el jazz, reinterpretando cada género.

En su último trabajo, 'Las manos y la voz', publicado en 2025, homenajea a su difunto compañero José Taboada y recorre géneros como el bolero, el tango y la bossa nova.

El concierto comenzará a las 22,00 horas en los Jardines de Pedrilla. La entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web Entradium. El precio es de 5 euros (más 0,28 céntimos de gastos de gestión), o comprarse en taquilla el mismo día del concierto.

La recaudación, como la del resto de actuaciones del programa Los Conciertos de Pedrilla, se destinarán a organizaciones sociales sin ánimo de lucro.