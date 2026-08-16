El 112 activa este domingo la alerta amarilla por tormentas en el sur de Badajoz

Archivo - Cielos nubosos en Extremadura - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este domingo la alerta amarilla por tormentas en la zona sur de la provincia de Badajoz.

El aviso comenzará a las 12,00 horas y se mantendrá activo hasta la medianoche. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrán producirse chubascos localmente fuertes y rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Ante esta situación, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general, le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En casa, el 112 aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, ponerse en contacto con el propio 112.