El 112 envía un mensaje masivo de ES-Alert para que los vecinos de Cabezabellosa permanezcan en sus casas

JARILLA (CÁCERES), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de ES-Alert para que aquellas personas que se encuentran en Cabezabellosa (Cáceres) permanezcan confinadas en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas hasta que sea posible una vía segura de evacuación.

Cabe destacar que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado de que incendio de Jarilla (Cáceres) ha sufrido este miércoles una "reactivación importante" hacia la localidad de Cabezabellosa, lo que pone en peligro a determinadas viviendas y a personas que no quisieron abandonar sus domicilios y permanecen en ellos.

Bautista ha informado de este hecho tras participar en la reunión del Cecopi, donde ha manifestado que se han cumplido los "peores pronósticos" en este fuego al registrarse vientos intensos y cambiantes, temperaturas muy altas y una humedad muy baja.