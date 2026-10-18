El 112 Extremadura activa este domingo la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el sur de la provincia de Badajoz

Dos personas con paraguas y chubasqueros pasen por la calle en un día de lluvias y tormentas - JCYL

MADRID/MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura activará este domingo, 18 de octubre, la alerta amarilla por lluvias y tormentas, desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, en el sur de Badajoz.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en esta zona podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Tanto la previsión de lluvias como la de tormentas tienen un índice de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

A su vez, en el conjunto del país, siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla estarán en aviso por lluvias y tormentas este domingo, incluida una alerta roja en la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, hay aviso amarillo en Ceuta, Melilla y Galicia; naranja durante distintos tramos del día en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y roja en la Comunidad Valenciana a partir de las 10.00 horas.

También presentan alerta amarilla por vientos costeros Baleares, Cataluña, Galicia y la región valenciana.

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