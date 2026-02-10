El 112 Extremadura amplía la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres hasta este miércoles

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura amplía la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, desde las 06,00 hasta las 22,00 horas de este miércoles, día 11.

Se recuerda que esta zona también permanece en situación de alerta amarilla en la jornada de hoy, concretamente desde las 09,00 horas y hasta la medianoche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas podría alcanzar los 40 litros por metro cuadrado.

El Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución , prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni orillas de los ríos.

En los hogares se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En caso de emergencia, contactar telefónicamente con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.