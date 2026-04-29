El 112 Extremadura amplía la alerta amarilla por lluvias y tormentas en las Vegas del Guadiana y la Meseta Cacereña

Archivo - Varias personas caminan bajo sus paraguas en la calle Santa Eulalia de Mérida en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha ampliado la alerta con nivel amarillo por lluvias y tormentas en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en la Meseta Cacereña hasta la medianoche.

Asimismo, mantiene activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas, en las comarcas Norte, Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez, desde las 12,00 hasta las 22,00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante estos fenómenos, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad y que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.