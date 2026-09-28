El 112 Extremadura amplía a naranja la alerta por lluvias este lunes en Vegas del Guadiana y varias comarcas de Cáceres

Archivo - Un peatón se protege de la lluvia con un paraguas. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha ampliado para este lunes la alerta a nivel naranja por lluvias en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz; y en las zonas Norte, Tajo y Alagón, y Meseta cacereña en la provincia de Cáceres por lluvias.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica lluvias, con una acumulación de 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 14,00 y las 22,00 horas de este lunes.

Por su parte, Barros y Serena y Sur de Badajoz permanecerán en aviso amarillo, ante la probabilidad de acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado,

Ante estas previsiones, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, además de prestar especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.