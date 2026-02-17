El 112 Extremadura gestiona 1.060 incidentes relacionadas con el paso de las sucesivas borrascas

Archivo - Carretera BA-018 en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha gestionado un total de 27.232 llamadas y 7.266 incidentes, de los cuales 1.060 están directamente relacionados con las sucesivas borrascas que han pasado por la región desde el 4 de febrero.

Asimismo, durante este periodo se han atendido 211 accidentes de tráfico, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa

La mayor parte de las incidencias registradas corresponden a asistencias técnicas, entre ellas caída de árboles y cableado eléctrico, desplazamiento de objetos, daños en carreteras, saltos de agua, desalojo de viviendas, derrumbes de estructuras y muros, así como desprendimiento de techumbres, entre otros.

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex) permanece activado en situación operativa 1, debido a los niveles hidrológicos y para los próximos días no hay ninguna alerta meteorológica prevista en la comunidad autónoma ni previsión de lluvias.

Continúan las maniobras de desembalse en las presas de ambas cuencas, actuaciones que se desarrollan de manera controlada y coordinada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura.

Estas maniobras son necesarias para garantizar los márgenes de seguridad en las infraestructuras hidráulicas. Las aportaciones hídricas están descendiendo progresivamente, por lo que los desembalses también irán reduciéndose.

Los niveles hidrológicos mantienen una tendencia descendente en todos los cauces de la región.

Respecto a las evacuaciones, permanecen activas las de la Calle Zafra, junto a la ladera del Castillo, en Burguillos del Cerro; viviendas aisladas en Medellín; casas aisladas en Rincón de Caya; vivienda en finca, en Balboa; vivienda en finca, en Lobón y casa de campo en La Garrovilla.