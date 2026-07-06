El 112 Extremadura en situación de alerta este lunes por altas temperaturas en toda la comunidad autónoma

Una pareja bebe agua durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Andalucía se sitúa como la comunidad que registra las temperaturas más altas durante la segunda ola de calor del verano, declarada el pasado viernes. En l - Rocío Ruz - Europa Press

Todas las CCAA tienen alerta por calor que es naranja en el caso de 22 provincias

MADRID/MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha notificado a los ayuntamientos de la comunidad autónoma la previsión de altas temperaturas en toda la región desde las 13,00 hasta las 21,00 horas de este lunes, 6 de julio, por lo que se encuentra en situación de alerta, así como todos sus servicios de emergencia.

En concreto, el Centro 112 ha comunicado la alerta de nivel naranja, remitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por este fenómeno meteorológico adverso.

Según las previsiones de este organismo, se podrían alcanzar 41 grados centígrados de máxima, con un índice de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas de Tajo y Alagón, en la de Cáceres.

En La Siberia extremeña, Tierra de Barros, La Serena, y la zona Sur de la provincia pacense, el mercurio puede situarse en los 40 grados centígrados, así como en la Meseta cacereña, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Asimismo, en el Norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez, en la provincia cacereña, el termómetro puede rozar los 39 grados centígrados, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Ante esta situación, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura se encuentra en situación de alerta, así como todos sus servicios de emergencia y recomienda a las Alcaldías que mantengan en esta misma situación a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía en general se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

De igual modo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

A nivel nacional, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales. Todas las comunidades tienen activos avisos por calor que en en el caso de 22 provincias es naranja (aviso importante)

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