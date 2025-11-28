Unas 1.300 personas tienen VIH en Extremadura aunque el 18 por ciento no lo sabe y desconoce el estado de su enfermedad

Acto con motivo del Día Mundial del VIH-Sida en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de personas que viven en Extremadura con el VIH se sitúa entre 1.300 y 1.500, según los datos que se manejan desde el Comité Antisida de la región (CAEX), si bien se estima que el 18 por ciento de los infectados no lo saben y desconocen el estado de su enfermedad.

"Eso quiere decir que están en la primera fase inicial de portador asintomático, es decir, lo transmito, no lo sé porque no tengo síntomas. Entonces, es bastante complicado", ha señalado Pilar Cáceres, del CAEX, que ha destacado asimismo que, aproximadamente, los nuevos contagios se dan en un porcentaje del 45 por ciento entre los jóvenes "sobre todo", a tenor de lo cual ha detallado que el mayor número de nuevas infecciones por VIH se da en la población joven de entre 15 y 25 años.

A este respecto, ha hecho un llamamiento a la prevención y ha hecho hincapié en la utilización de métodos de barrera como el preservativo, a la vez que ha destacado que si se mantienen relaciones sexuales de riesgo sin protección es "importante" hacerse la prueba para conocer el estado serológico y si tienen el virus o no.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras participar en el Ayuntamiento de Badajoz en un acto con motivo del Día Mundial del VIH-Sida, en el que ha leído un manifiesto alusivo a esta efeméride junto a Nerea Gómez, de la Asociación Nueva Vida, y Abel Pérez, de Fundación Triángulo.

En el mismo, han recordado que a lo largo de la historia reciente pocas realidades han marcado tanto a la humanidad como el VIH y el Sida. "Esta epidemia, que comenzó envuelta en miedo, silencio y estigmas, ha revelado nuestras vulnerabilidades sociales, pero también nuestra capacidad de resiliencia, ciencia, solidaridad y cambio", apuntan.

Hoy en día, en un mundo donde los avances médicos permiten vivir con VIH con calidad y esperanza, aún persisten no obstante "barreras que no deberían existir: prejuicios que hieren, desigualdades que limitan, sistemas de salud que no alcanzan a todos, y un desconocimiento que sigue costando vidas", ante lo que han alzado la voz para recordar que el VIH/Sida "no es solo una enfermedad: es un reflejo de nuestras desigualdades, de nuestros silencios y de nuestros prejuicios".

"También es un espacio donde la ciencia, la solidaridad y la dignidad humana han demostrado su fuerza", tras lo que han puesto el acento en que este manifiesto "nace como un acto de conciencia y compromiso colectivo"; y busca recordar que la lucha contra el Sida no terminó, que la memoria es un deber y que la dignidad humana debe ser el centro de cada acción, decisión y palabra.

