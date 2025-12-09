El 23% por ciento de los médicos extremeños secundan la huelga en protesta por el nuevo estatuto marco

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 23,17 por ciento de los médicos del turno de mañana del Sistema Extremeño de Salud (SES) han secundado la huelga convocada a nivel nacional en contra del nuevo estatuto marco de la profesión.

La movilización ha tenido un mayor alcance en atención hospitalaria, donde el porcentaje se ha elevado al 26,12 por ciento, mientras que en primaria se ha situado en el 19,19 por ciento, según los datos ofrecidos por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha pedido al Gobierno central que escuche a los profesionales y al conjunto de las comunidades autónomas y rectifique.

La consejera ha subrayado que se trata de una huelga "sin precedentes" y que, "cuando todos claman" y los profesionales están en "la calle frente a las decisiones del ministerio, el Gobierno central tiene que rectificar".

"El Ministerio de Sanidad ha llevado al límite a la profesión con el nuevo Estatuto Marco, un texto sin consenso y sin consignación económica que está generando un conflicto sin precedentes en nuestro país", ha añadido.

Sin embargo, ha dicho, la "factura" de esta huelga no la paga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puesto que esta protesta supone la suspensión de consultas y de intervenciones quirúrgicas. "Esta factura de huelga ante un ministerio sin capacidad de escucha ni de gestión la pagan los 89.900 extremeños que a día de hoy esperan ser atendidos en una consulta externa con un tiempo medio de 106 días y los 23.000 pacientes que esperan ser intervenidos con una media de 125 días", ha apuntado.

Para García Espada "lo más grave" es que no se trata de una crisis "sobrevenida", puesto que los profesionales "llevan meses pidiendo diálogo, pidiendo respeto y el ministerio responde con imposición y ausencia de liderazgo".

Asimismo, ha abundado en que mientras los profesionales cuidan de los ciudadanos, las Administraciones tienen que "cuidar de los profesionales y del Sistema Nacional de Salud, que debe blindarse ante decisiones políticas autoritarias como esta", que desde el Gobierno central "dañan la salud de todos los ciudadanos".