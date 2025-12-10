El 23,18% por ciento de los médicos extremeños secundan la segunda jornada de huelga en protesta por el estatuto marco

Archivo - La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

ZAFRA (BADAJOZ), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 23,18 por ciento de los médicos extremeños han secundado este miércoles la segunda jornada de huelga convocada en protesta por el nuevo estatuto marco.

Así, en el ámbito hospitalario, el porcentaje llega al 26,88 por ciento, mientras que en Atención Primaria ha habido un 18,20 por ciento de participación, según los datos facilitados por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

La consejera de Salud ha realizado estas declaraciones en Zafra, donde ha visitado el hospital y, donde ha recalcado que su trabajo este miércoles no está en su despacho donde se monitoriza "minuto a minuto" el estado de todos los centros del SES con motivo de la huelga sino que está con sus compañeros y "a pie de centro".

De este modo, García Espada ha agradecido a los profesionales médicos que han asegurado los servicios mínimos para que "ningún extremeño vea no atendida su necesidad urgente y no demorable". "Todo ello ha sido atendido gracias a ellos, gracias a los servicios mínimos que lo han hecho posible", ha dicho.

Además, ha recalcado que el hecho de que el Ministerio de Sanidad "no escucha" e "impone" ha supuesto una factura en Extremadura de "más de 90 intervenciones quirúrgicas pospuestas, más de 2.100 consultas externas pospuestas y más de 9.300 consultas de Atención Primaria que no han podido realizarse".

"La atención urgente y no demorable ha estado asegurada en Extremadura y es gracias a ellos, a los profesionales, y reclamar, solicitar, rogar una vez más al ministerio que escuche, que escuche a los profesionales que se manifiestan hoy y a los que se manifestarán, que son todos, en enero, porque no puede ir a la vía de la imposición, sino que tenemos que ir al diálogo, a la escucha y a la mejora de todos los profesionales sanitarios", ha dicho.

Finalmente, Sara García Espada ha valorado el comportamiento de la población, que ha sido "ejemplar", así como el "trabajo impecable" de los profesionales que están haciendo posible la atención a los ciudadanos en estas jornadas de huelga.