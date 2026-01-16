Unos 2.500 tractores recorren las carreteras extremeñas para exigir que se escuchen los problemas del campo

Varios tractores circulan por la N-403 dirección Zafra durante una concentración - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres han valorado como "masiva y rotunda" la respuesta del campo extremeño a la convocatoria de tractoradas celebrada este viernes, en la que alrededor de 2.500 tractores han recorrido las principales carreteras de la región.

Agricultores y ganaderos han salido en estas movilizaciones para lanzar un mensaje a las administraciones de que es "urgente" escuchar los "problemas reales del sector y adoptar decisiones acertadas que garanticen su viabilidad".

Las protestas han respondido al "profundo malestar" existente ante el recorte del 23 por ciento del presupuesto planteado en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), así como a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, Camboya o Myanmar, que no exigen las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen al campo europeo.

A ello se suman reivindicaciones como la puesta en marcha de una medida de apoyo específica para los ganaderos de ovino por las graves pérdidas sufridas en 2025 a causa de la lengua azul, un etiquetado claro que garantice el origen de la miel y un incremento del presupuesto destinado a las ayudas acopladas para sectores estratégicos como el arroz y el olivar tradicional.

Estas demandas seguirán visibilizándose en la próxima jornada de protestas prevista para el próximo 23 de enero, han recalcado las organizaciones convocantes en una nota de prensa conjunta.

