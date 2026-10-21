Ignacio Hoces y Marcela Reigía encabezan las listas de Vox por Badajoz y Cáceres al Congreso

Archivo - El diputado de Vox, Ignacio Hoces, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Hoces y Marcela Reigía serán los cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Hoces repite al frente de la circunscripción pacense, donde ya ocupó el primer puesto en las elecciones de 2023, fecha desde la que ha ocupado un escaño en la Cámara Baja, mientras que la abogada Marcela Reigía sustituye como número 1 de la papeleta a Magdalena Nevado.

Eva María Alegre y Fermín Prieto Martínez acompañarán a Ignacio Hoces como números dos y tres por Badajoz, mientras que Daniel García y Beatriz Muñoz harán lo propio por Cáceres.