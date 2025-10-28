Unos 300 expertos en cooperativas se reúnen en Cáceres en el I Congreso Internacional de Economía Social

Foto de familia del I Congreso de Cooperativismo y Economía Social que se celebra en Cáceres - UEX

CÁCERES 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social reúne en Cáceres este martes a unos 300 líderes institucionales, presidentes de las principales uniones de cooperativas y sociedades laborales de España, así como a referentes internacionales y personalidades del ámbito académico y empresarial.

La cita se celebra en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña impulsado por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo (CESYC) de la Universidad de Extremadura (UEx), que dirige el profesor Ramón Sanguino, que es el presidente del comité organizador del congreso.

La cátedra nació en julio de este año con el objetivo de promover la docencia, la investigación aplicada y la visibilidad y difusión de los valores y prácticas de la economía social, especialmente del cooperativismo, en la comunidad autónoma, y está adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx.

Entre las entidades participantes del Congreso se encuentran las Cooperativas Agroalimentarias, Uceta, Ucetaex, Ucotranex, Aexlab y Caja Rural de Extremadura, así como representantes de Coceta, Laborpar, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

Sanguino ha subrayado que este congreso es un "hito" porque pone a Extremadura en el centro del debate, justo en el Año Internacional de las Cooperativas de la ONU 2025, como muestra del impacto permanente que tienen las cooperativas a nivel mundial.

TRABAJO EN EQUIPO

Uno de los momentos destacados del congreso ha sido la dinámica del chef y divulgador David de Jorge, colaborador habitual de Martín Berasategui, quien ha abordado en su intervención los valores del trabajo en equipo, la innovación y la pasión como pilares del cooperativismo de una manera amenaza y divertida a través de su experiencia.

El programa cuenta con tres mesas redondas, con tres niveles de representación regional, nacional e internacional. La mesa número 1 aborda la economía social como modelo de éxito; la segunda tratará sobre las cooperativas y sociedades laborales de éxito de Extremadura y, por último, la tercera versará sobre cooperativas y sociedades laborales de éxito de España y a nivel internacional.

En el acto inaugural han participado Diego Sánchez Duque, director General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura; María Teresa Terrón, vicerrectora de Extensión Universitaria de la UEx, y Rafael Mateos, alcalde de Cáceres.

La vicerrectora ha señalado que "en tiempo de profundos desafíos económicos, sociales y ambientales, estamos obligados a repensar el papel de la economía, que debe encaminarse no solo a sustentar a la sociedad, sino a influir positivamente en la vida de las personas".

"En este sentido, cooperativismo y la economía social constituyen hoy una alternativa real ante los retos de nuestra época, y una vía para fortalecer el tejido social, promover la participación y situar a la persona en el centro de la actividad económica", ha añadido.

Teresa Terrón ha recordado que la UEx cuenta con una Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, "que testimonia ese interés por un enfoque de la sociedad con los valores que inspiran el espíritu cooperativo", una muestra de "nuestro compromiso con la generación y difusión del conocimiento, al igual que con la formación de profesionales capaces de contribuir, desde la ética y la cooperación, al bienestar colectivo que demanda nuestra sociedad".

El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas Comesaña, es el encargado de impartir la conferencia de cierre en la tarde de este martes. Para la clausura está prevista la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán.