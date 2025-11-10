La N-432 se cortará entre los kilómetros 2,6 y 4,6 por obras desde este lunes y hasta mediados de 2026

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-432 se cortará entre los kilómetros 2,6 y 4,6 a partir de las 13,00 horas de este lunes, 10 de noviembre, hasta mediados de 2026, debido a las obras de mejora, reordenación y acondicionamiento del acceso sur a Badajoz que se están realizando en esta vía.

En concreto, se van a llevar a cabo los trabajos de demolición de la calzada actual para la ejecución de las nuevas obras de drenaje transversal, así como canalizaciones y la construcción de la futura vía de servicio, un carril bici y el acerado.

Durante este tiempo, el tráfico será desviado mediante la nueva calzada izquierda del tramo duplicado y parte de dos de las nuevas glorietas, que discurre de manera paralela a la actual carretera nacional, según informa el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Cabe destacar que las obras que se están ejecutando por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el acceso sur a Badajoz en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, cuentan con un presupuesto de 24,8 millones de euros financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las obras constan de dos partes diferenciadas, de tal forma que por un lado, entre los kilómetros 1 y 4,6, se duplicará la calzada, se construirán cuatro glorietas y vías de servicio, y se reordenarán los accesos existentes.

Por otro lado, entre los kilómetros 4,6 y 10,5 se reordenarán los accesos mediante vías de servicio que conectarán a tres nuevas glorietas distribuidas a lo largo del tramo.

Por ello, y "para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", a partir de las 13,00 horas de este lunes se cortará la carretera N-432 entre los kilómetros 2,6 y 4,6, que se mantendrá hasta la finalización de la obra, previsiblemente a mediados de 2026.