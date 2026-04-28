Unos 700 escolares participan en una exposición de medios en la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres

Escolares participan en la exhibición de medios en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha celebrado este martes una jornada de puertas abiertas dirigida a la comunidad educativa, en la que han participado unos 700 escolares procedentes de 13 centros educativos de la provincia. Esta actividad se enmarca dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que ha impulsado el Ministerio del Interior.

El evento, desarrollado en las instalaciones de la Comandancia, ha permitido a los escolares conocer de primera mano el trabajo que realizan distintas unidades y especialidades de la Guardia Civil, así como los medios técnicos y humanos con los que cuentan.

Para ello, los participantes han sido organizados en grupos que han recorrido diversos espacios expositivos, donde agentes especializados han ofrecido explicaciones adaptadas a su edad sobre sus funciones, equipamiento y actuaciones habituales.

Entre las unidades que se han mostrado se encuentran efectivos de la propia Comandancia de Cáceres y de otras provincias, como el Servicio Aéreo, que ha desplazado un helicóptero desde Torrejón de Ardoz (Madrid); el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Arenas de San Pedro (Ávila); y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz.

Asimismo, han participado unidades de la Comandancia de Cáceres como la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Cáceres, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Servicio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), la especialidad de Tráfico, el Equipo Pegaso (drones) y el Equipo Cinológico, con perros especializados.

Como cierre de la jornada, todos los centros educativos se han reunido en el patio central de la Comandancia, donde han podido disfrutar de una exhibición dinámica de medios de la Guardia Civil, en la que han intervenido distintas unidades, mostrando algunas de sus capacidades operativas.

Esta iniciativa, organizada por la Comandancia de Cáceres a través de su Oficina Periférica de Comunicación (OPC), tiene como objetivo acercar la labor de la Guardia Civil a los más jóvenes, fomentar valores de convivencia, respeto y seguridad, así como reforzar la confianza entre los escolares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.