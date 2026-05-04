Unas 700 personas recrearán la Batalla de La Albuera, que entrega su Adalid de la Paz 2026 a Alcer Badajoz

Autoridades en la presentación de La Batalla de La Albuera 2026 - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 700 personas, entre unos 500 vecinos y en torno a 163 recreadores procedentes de países como Portugal o Gran Bretaña o de España, recrearán la Batalla de La Albuera, Fiesta de Interés Turístico Regional que se celebra del 8 al 10 y el 16 de mayo con distintos actos entre los que destaca la entrega del Adalid de la Paz que, en esta ocasión, distingue a la asociación Alcer Badajoz por su trayectoria y labor a favor de los enfermos renales y sus familias.

En concreto, del 8 al 10 de mayo tendrá lugar la parte más lúdica y festiva de esta fiesta, el viernes con desfiles de todos los regimientos ataviados con uniformes de la época desde la Plaza de España al Campamento Festero, donde será el turno de la música con el grupo Conreserve y un DJ; mientras que el sábado 9 la jornada comenzará con el tren turístico, gastronomía, mercado de época y visitas al centro de interpretación.

También se podrá disfrutar de un desfile y escaramuzas de los regimientos infantiles, de un desfile de todos los regimientos con uniformes de época y, como novedad, de la recuperación de escenas de calle en torno a vivencias de la época con pequeñas actuaciones. El plato fuerte es la recreación histórica de 'La Batalla de La Albuera' a las 20,00 horas en el Parque de Wellington, seguida de un nuevo desfile de los regimientos y del 'Batalla Festival' con un concierto de King África a las 23,00 en el Campamento Festero.

El domingo 10 la programación es similar e incluye una actuación de la Banda Municipal de Pífanos y Tambores, una escaramuza en el Puente Viejo o la recreación a las 19,00 horas; todo ello enmarcado en esta festividad con la que esta localidad recrea cada año una contienda que enfrentó el 16 de mayo de 1811 a tropas españolas y anglo-portuguesas con el ejército francés, en uno de los capítulos más cruentos de la Guerra de la Independencia.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls; el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz; y el concejal de Turismo, Juan Antonio Díaz; han presentado esta nueva edición, que se completa el 16 de mayo con los actos institucionales, seguidos de escenas teatrales y escaramuzas de los regimientos infantiles, un desfile militar de la Brigada 'Extremadura' XI y un acto en el monolito inglés en homenaje a los caídos.

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