El 8M reúne a cientos de mujeres en Extremadura al grito de "no a la guerra, sí al feminismo"

Manifestación celebrada este domingo en Mérida con motivo del 8M

MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entre gritos de "no a la guerra, sí al feminismo" y "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste", cientos de mujeres han recorrido este domingo, 8 de marzo, las principales arterias de ciudades extremeñas como Mérida, Badajoz y Cáceres, reivindicando la igualdad "real".

"Este 8M tenemos un significado mucho más grande: el del no a la guerra y el de luchar contra el fascismo global que intenta utilizar los derechos de las mujeres como mercancía, como instrumento de cambio político y como un arma para arrojarnos en situaciones de conflicto bélico", ha remarcado Marisa Tena, de la Plataforma 8M de Mérida, en declaraciones a los medios desde la capital extremeña, donde se han manifestado más de 400 personas, según fuentes de la Policía Nacional.

Por ello, marchando tras una pancarta que reza 'Feminismo visible, mujeres invencibles contra el fascismo global', Tena ha llamado a la "unidad" de todo el mundo "en la misma dirección", así como a entender que "el feminismo no va en contra de nadie" sino que es "una forma de vivir y de intentar lograr la igualdad entre mujeres y hombres".

En esa misma línea, convencida de que el feminismo es "globalista", "internacionalista" y "antifascista", la técnica de la Asociación Malvaluna Alicia Ledesma Quintana ha instado a decir "basta ya de violencia" contra las mujeres, niñas y niños del mundo, ante un contexto internacional en el cual, ha lamentado, "las guerras están aumentando".

