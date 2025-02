Aagesen asegura que ninguna empresa propietaria ha planteado redefinir el calendario de cierre nuclear

MADRID/MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que ni Iberdrola "ni ninguna empresa propietaria" ha planteado al Gobierno redefinir el calendario de cierre nuclear.

"El año pasado aprobamos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima donde Iberdrola fue activo en las alegaciones y no planteó nada. He tenido la ocasión de verme con Iberdrola en muchas ocasiones y tampoco me ha planteado absolutamente nada", ha sostenido Aagesen.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado estas declaraciones durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press preguntada por si el Gobierno estaría dispuesto a estudiar el calendario establecido de cierre nuclear si las empresas así lo planteasen.

En este sentido, ha recordado que existe un plan que marca el cierre pautado de las centrales nucleares hasta 2035. La próxima en parar será la de Almaraz, que lo hará entre 2027 y 2028.

"El calendario es el que es porque es el que nos han puesto las empresas encima de la mesa", ha dicho, además de incidir en que "había alguna empresa que estaba dispuesta básicamente a dejar la instalación cerrada lo antes posible".

"Como siempre lo digo, lo primero, seguridad de suministro, asegurando la seguridad de suministro a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas y, lo demás, seguir ampliando con todos los objetivos que nos hemos comprometido a nivel europeo", ha apuntado.

Así, Aagesen ha recalcado que la seguridad del suministro es la "premisa básica" en cada una de las planificaciones que se ponen encima de la mesa.

"La semana pasada tuve una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. Cinco comunidades autónomas nos solicitaron incluir un punto en la agenda sobre energía nuclear. Tuvimos la ocasión de tener un debate muy abierto, muy sincero sobre la energía nuclear y dejamos muy claro que nuestro Plan Integrado de Energía y Clima basado en ese protocolo pactado entre las empresas y con Enresa lo que hemos hecho es incorporar un análisis para asegurar el suministro", ha dicho.