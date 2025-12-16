Abascal contrapone el "sentido común" de Vox frente a los discursos "alejados de la gente" del PP y el PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en un acto de campaña en Mérida - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha contrapuesto el "sentido común" de su formación frente a los discursos "insoportables" y "alejados de la gente" del PP y el PSOE, tanto a nivel nacional como en Extremadura, ha dicho.

"Escuchamos a la señora Guardiola haciendo lo mismo que Sánchez, hablando de los macrodatos y de la economía que nadie entiende y que no llega a nadie porque no se compadecen ni son coherentes con los problemas que todos y cada uno de vosotros tenéis en el día a día", ha asegurado.

Así, en un acto de campaña en Mérida, junto al candidato a la Presidencia de Extremadura Óscar Fernández, Abascal ha criticado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, expongan "macrodatos de una España irreal" y de una "Extremadura irreal".

Respecto al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que ha calificado como "el colocador del hermano de Sánchez", ha asegurado que "está callado como un muerto". "Lo vamos a doblar y lo vamos a sentar en el banquillo, y lo van a juzgar por corrupto, que no tenga ninguna duda", ha aseverado.

El presidente de Vox ha incidido que su formación en la campaña de las elecciones en Extremadura está escuchando "de confín a confín" del territorio y hablando de lo que "a la gente le preocupa" y de sus "problemas reales".

Entre ellos, ha enumerado los salarios que "no permiten para llegar a final de mes", una España y una Extremadura en la que uno se puede "arruinar trabajando", el problema del acceso a la vivienda, la seguridad en las calles o la "degradación" de la sanidad pública o del sistema de ayudas sociales que "se llevan aquellos que no lo merecen y a los que se pone por delante de los españoles".

De la misma manera, ha incluido la situación del sistema educativo, que se ha convertido en un sistema "para adoctrinar y no para formar y para instruir a los jóvenes, sino para adoctrinarlos y para corromperlos en ideologías fanáticas y absolutamente contraproducentes".

"Estamos hablando de cosas sencillas, de sentido común, de que queremos un campo próspero, queremos que haya industrialización, queremos que en el campo se pueda prosperar, se pueda vivir", ha dicho.

"Esa es la realidad de la que sólo hablamos nosotros. Y gracias a eso, gracias a que estamos hablando de lo que de verdad preocupa a la gente, es por lo que vais y vamos a tener un gran resultado en estas próximas elecciones", ha considerado.

