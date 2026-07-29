Abierta la convocatoria 2026 del programa Escala con 37 millones de euros para proyectos de formación y empleo

Participantes en el programa Escala - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2026 de la Línea I del Programa de Formación y Empleo Escala, dirigida a entidades promotoras de proyectos de formación y empleo.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 37.050.000 euros, financiados mediante transferencias del Estado, para el desarrollo de proyectos que combinen formación y empleo dirigidos a desempleados de Extremadura.

La distribución presupuestaria prevista es de 18.525.000 euros en 2026; 14.820.000 euros en 2027 y 3.705.000 euros en 2028, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En ese sentido, las beneficiarias podrán ser las entidades locales extremeñas, sus organismos autónomos y las entidades dependientes con competencias en materia de promoción del empleo, y también podrán presentarse proyectos de carácter supralocal, previa conformidad de los municipios participantes.

SOLICITUDES HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE hasta el 21 de septiembre de 2026 y la tramitación se realizará de forma electrónica a través de la sede de la Junta de Extremadura.

Los proyectos estarán dirigidos a desempleados mayores de 18 años inscritas en los centros de empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora.

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS

Según destaca, la subvención cubrirá los gastos subvencionables de los proyectos mediante distintos módulos económicos, para lo cual, la convocatoria establece un Módulo A de 120.384 euros por especialidad y un Módulo B de 33.224 euros por especialidad.

Asimismo, contempla una beca de asistencia de 13,50 euros por día lectivo y alumno, ayudas a la movilidad para proyectos supralocales de 0,26 euros por kilómetro y día lectivo, así como la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social del alumnado trabajador, calculados sobre el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Cada entidad promotora podrá presentar una única solicitud, y el número máximo de participantes por proyecto variará en función de la población del ámbito territorial al que afecte la actuación, pudiendo oscilar entre 12 y 60 participantes.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura impulsa una nueva edición del Programa Escala, destinada a financiar proyectos promovidos por las entidades locales para mejorar la formación y las oportunidades de empleo de los desempleados de la región.