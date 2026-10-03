Abierta la convocatoria para la selección de proyectos de innovación en la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura

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MÉRIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto la convocatoria 2026/2027 para la selección de proyectos de innovación a desarrollar por los centros adscritos a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (Rebex).

La instrucción que regula la convocatoria, publicada en el portal educativo Educarex, establece también el procedimiento para la renovación de los proyectos realizados durante el pasado curso que soliciten su continuidad.

El objetivo de la consejería es potenciar así la biblioteca escolar como espacio y recurso "fundamental" para el desarrollo de actividades educativas innovadoras, incentivar la realización y difusión de proyectos de investigación para el fomento de la lectura y la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), así como promover pedagogías activas e innovadoras que faciliten la adquisición de las competencias "clave" y promuevan una educación "más inclusiva", según el comunicado remitido por la Junta.

Las propuestas deben aportar metodologías, herramientas o procedimientos que mejoren o solucionen una necesidad específica del centro. Del mismo modo, es necesario que estén vinculadas a las líneas de actuación recogidas en la convocatoria para dinamizar las bibliotecas escolares. En todo caso, deben contar con la aprobación de la dirección del centro docente.

La participación en el procedimiento exige la presentación de la solicitud correspondiente, acompañada del proyecto y el certificado de la dirección del centro.

Las iniciativas seleccionadas se desarrollarán a lo largo del curso 2026/2027, contando con el seguimiento y apoyo pedagógicos de los Centros de Profesores y de Recursos (CPR) a través de las asesorías de referencia en bibliotecas escolares. Finalizado este periodo, deben entregar una memoria final y evidencias que acrediten la ejecución de la actividad.

Los proyectos de innovación podrán prolongarse hasta un máximo de tres cursos académicos. Los centros interesados en continuar deberán tramitar una nueva solicitud y presentar un proyecto actualizado que incorpore las novedades propuestas.

Podrá participar en la convocatoria personal docente en activo que preste servicio durante el curso 2026/2027 en centros educativos de enseñanzas no universitarias de Extremadura pertenecientes a la Rebex. La coordinación corresponderá preferentemente a la persona responsable del equipo de la biblioteca escolar. Asimismo, pueden colaborar otros miembros de la comunidad educativa y personas pertenecientes a instituciones, administraciones o entidades sociales.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de octubre. Esta es también la fecha límite para formalizar la renovación de los proyectos correspondientes a la convocatoria 2025/2026.

La presentación de las solicitudes y de la documentación requerida se realizará exclusivamente por vía telemática a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura y la web de gestión de la convocatoria.

Se reconocerá con hasta cuatro créditos de innovación la participación del profesorado y hasta cinco en el caso de los coordinadores, en base a la evaluación y baremación de la memoria final y del informe aportado por los CPR.