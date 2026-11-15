Abiertas las inscripciones para la Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena, que se celebra del 6 al 7 de marzo

Celebración de la Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena (Badajoz). - FERIA DE COLECCIONISMO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

La XVI edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena, que se celebrará del 6 al 7 de marzo de 2027, ha abierto ya sus inscripciones para aquellos que estén interesados en participar.

En concreto, ha comenzado el periodo de reservas para comerciantes, tiendas o particulares que quieran participar y darse cita el primer fin de semana del mes de marzo, según ha trasladado en un comunicado la organización del evento.

La feria dispondrá de 3.000 metros cuadrados para que comerciantes de tebeos, sellos, monedas, miniaturas, discos, llaveros, juguetes, cómics o antigüedades puedan instalarse para exponer y vender objetos.

La organización ha informado de que la inscripción de puede llevar a cabo "de forma sencilla y cómoda" a través del formulario disponible en la página web de la feria.