La abogada de la familia de Francisca Cadenas cree que hay "material" para demostrar que hubo agresión sexual

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, en declaraciones a los medios de comunicación el pasado viernes. - EUROPA PRESS

MÉRIDA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, considera que existe "material" suficiente para determinar que la vecina de Hornachos fue víctima de una agresión sexual incluso sin la necesidad de que aparezcan restos biológicos que incriminen a los dos detenidos y actualmente en prisión provisional.

En este sentido, la letrada ha dicho que desconoce si los restos biológicos y la ropa encontrada por los investigadores en la vivienda de los detenidos pertenecen a Francisca Cadenas, a la espera de ser analizados.

"En este momento no se puede asegurar que sea de Francisca. Tienen que analizarlo y a ver qué resultado da esos análisis", ha dicho en declaraciones al programa Directo al grano, de TVE, recogidas por Europa Press.

Guerrero, que ha recordado que la diferencia entre una motivación de carácter sexual y cualquier otra se encuentra en que la primera puede conllevar prisión permanente revisable, ha aclarado que, aunque es "deseable", no es necesario que haya restos biológicos para demostrar que hubo una agresión sexual.

En este punto, ha señalado que una de las "batallas" que tuvo que librar como acusación particular en el caso de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio, fue "demostrar que la había agredido sexualmente sin que existieran restos biológicos que así nos lo dijesen, y se consiguió".

Y en el caso concreto de Francisca Cadenas, ha añadido, a la pregunta de si ve material hoy en día para poder defender que hubo una agresión sexual, "la respuesta es claramente sí".

Así, sobre las declaraciones de la defensa respecto a que el auto de prisión no hace referencia a la motivación sexual, ha aclarado que en dicho auto "no se tiene que hacer referencia a ninguna motivación", puesto que "recoge los motivos por los que a día de hoy van a prisión", que son el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.

Igualmente, ha apuntado que en el auto de prisión del asesino de Manuela Chavero se hablaba de "un posible homicidio en comisión por omisión y acabó siendo un delito contra la libertad sexual y un delito asesinato, y en prisión permanente revisable", por lo que "ahora mismo eso no tiene que constar en el auto".