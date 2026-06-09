El abogado del diputado de Cultura asegura que "no existe prueba de cargo" contra los acusados del caso David Sánchez

El abogado de Ricardo Cabezas, Raúl Montaño, presenta los informes finales en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado Raúl Montaño, que defiende al actual diputado de Cultura en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reafirmado este martes que "no existe prueba de cargo" contra los acusados por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017.

Según ha señalado el abogado, "la única prueba de cargo es la documental aportada por los agentes de la autoridad, en este caso, el atestado", tras lo que ha reafirmado que "no puede ser jamás una prueba de cargo, una declaración de un agente que ha realizado un atestado, auxiliado por el juez de instrucción", ha dicho.

Raúl Montaño se ha pronunciado de esta forma este lunes en la presentación de los informes finales en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su intervención, Montaño ha señalado que durante el juicio no ha "oído a las acusaciones populares todavía hablar de prueba de cargo, hablar de quiebra del principio de presunción de inocencia", ni tampoco ha "oído absolutamente nada de pruebas periféricas que apoyen declaraciones de agentes de la autoridad".

"NARRACIONES DE NOVELAS POLICÍACAS"

Tampoco se han escuchado en este juicio "testigos de referencia, testigos directos, de lo directo, de lo eventual", ha señalado el abogado de Ricardo Cabezas, quien ha aseverado que lo que ha oído durante las sesiones han sido "discursos a veces políticos, a veces imaginativos, narraciones de novelas policíacas, cloacas", ha dicho.

Montaño ha aseverado que las pruebas traídas por las acusaciones populares en el juicio, todas las testificales, más de 40, "han sido eliminadas en sus informes", tras lo que ha recordado que "es la acusación popular la que tiene que probar la culpabilidad, no las defensas", ha dicho.

"Existe el principio de presunción de inocencia, que no ha sido quebrantado por ninguna prueba practicada en el plenario", ha defendido el letrado, quien también ha querido defender la labor de la fiscal en este caso, que es "garante de la legalidad", frente a las "barbaridades" que a su juicio se han dicho.

En cuanto a su defendido, el actual diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha asegurado desconocer de qué lo tiene que defender, ya que ""se le está acusando de tráfico de influencias, pero no sé quién es el que influye sobre él, o a quién influye él", ha dicho.

En ese sentido, "nadie se puede defender de algo que desconoce", tras lo que Montaño ha apuntado que "contra el señor Cabezas no se practicó ninguna investigación, que no se le intervinieron correos electrónicos", por lo que ha considerado que no existe "indicio alguno" contra él.

Por todo ello, ha lamentado que los hechos que tienen a Cabezas durante estos días "sentado en un banquillo público", ha sido el de "ejercer su actividad como político, hacer un visto bueno, perceptivo y obligatorio", al firmar un documento para la creación de la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

FIRMA APOYADA POR INFORMES TÉCNICOS

Ha relatado que Cabezas firmó "un visto bueno apoyado por informes técnicos, memorias técnicas, reuniones de técnicos coordinados con anterioridad a la proposición de ese cargo", ha dicho su abogado, quien ha reiterado que "no hay elemento objetivo de tráfico de influencias, pero mucho menos de prevaricación", ya que el que firmó "no es un decreto decisorio", ha dicho.

También ha recordado el letrado que Ricardo Cabezas "no ha intervenido en ninguna comisión de valoración", ni tampoco "en ninguna reunión previa a la modificación a la RPT, a la creación del puesto", sino que "ha sido exclusivamente una firma preceptiva", ha dicho.

"Si este señor sale condenado, ¿alguien va a querer ser diputado?", se ha preguntado Montaño, quien ha concluido asegurando que este caso por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha sido "un castillo de naipes que se ha ido cayendo, se ha ido construyendo en la instrucción, se ha ido construyendo en la fase intermedia", pero posteriormente, "en juicio y en el plenario las acusaciones populares se han quedado sin fuelle", y "se ha caído ese castillo de naipes", ha concluido.