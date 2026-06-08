Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, presenta las conclusiones en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Abogados Cristianos ha considerado que en el juicio que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "ha quedado evidentístimo" los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.

Así se recoge en los informes finales que la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha presentado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En su intervención, la abogada se ha basado en el "demoledor informe" presentado por la UCO sobre este caso, que "no tiene desperdicio" y ha descartado las declaraciones de aquellos miembros que tienen el carné del PSOE" que han declarado como testigos en este juicio.

La letrada ha explicado que este proceso incluye tres delitos, que son la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, posteriormente, "no gusta esa plaza" y se crea la Oficina de Artes Escénicas, y el tercero es "la creación de otra plaza para el amigo", denominado 'hermanito'.

Respecto a la creación de la plaza de coordinador, Polonia Castellanos ha recordado que según declaraciones de testigos, "esa plaza no se necesitaba", sino que era necesario "un puesto de pianista, una ayuda para las bibliotecas, pero que esa plaza no se necesita en ningún momento", ha dicho.

"De repente nos encontramos con que esa plaza se tiene que crear" porque "lo han decidido de arriba", algo que ha achacado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, y respecto de lo que ha lamentado que "casos de corrupción hay muchos, pero tan burdos y tan cutres como éste, yo creo que hay pocos", ya que "se pide hasta a los directores de conservatorio, que indiquen cuáles van a ser las funciones de su superior", algo que ha tachado de "despropósito".

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