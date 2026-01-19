Un accidente de tráfico en la Ex-116 a la altura de Obando provoca dos heridos

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 19 de enero, cerca de la localidad pacense de Obando ha provocado dos heridos que han sido rescatados del interior de los vehículos por los servicios de emergencias y posteriormente trasladados a un centro hospitalario.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre dos vehículos, ha tenido lugar sobre las 9,45 horas en el kilómetro 10 de la carretera autonómica Ex-116, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

Los heridos son un joven de 18 años y un hombre de 62, ambos con traumatismos y en estado 'menos grave', que han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva. En concreto, han intervenido efectivos del Servicio Extremeño de Salud, bomberos de consorcio provincial de Badajoz, Guardia Civil y emergencias de carreteras.