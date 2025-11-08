Un acertante de 'La Bonoloto' en Villanueva de la Serena gana más de 53.000 euros en el sorteo de este viernes

El boleto ha sido vendido en la Administración número 3 de la localidad pacense de Villanueva de la Serena - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en la localidad pacense de Villanueva de la Serena percibirá 53.242,26 euros por un premio de Segunda Categoría en el sorteo celebrado este pasado viernes.

La apuesta ha sido sellada en la Administración número 3 de la referida localidad, sita en San Francisco, 63, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

Asimismo, existen dos boletos acertantes más que han sido validados en el Despacho Receptor número 12.015 de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), situado en Carretera de Valls, 45, y en el número 33.045 de Figueres (Girona), ubicado en el centro comercial "Nou Centre" Carretera de Roses, Km 29 L-6.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 12, 14, 20, 23, 41, 45. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.550.422 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.