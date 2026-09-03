Activado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal en Montemolín (Badajoz) por afección a carreteras

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal declarado este jueves, 4 de septiembre, en Montemolín (Badajoz).

Dicho nivel de peligro ha sido activado por afección a carreteras, según informa el Infoex.

En las tareas de extinción, además de medios del Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz, colabora la Guardia Civil. En concreto, trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, dos agentes del Medio Natural, y un técnico de extinción, hasta un total de 21 intervinientes.

Por otra parte, un incendio forestal declarado este jueves, 3 de septiembre, en Higuera de Llerena (Badajoz) se encuentra ya controlado, con el perímetro consolidado.

(((Más información en Europa Press)))