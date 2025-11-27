Adenex, Ecologistas en Acción y Greenpeace lanzan una campaña contra la prórroga de la vida útil de Almaraz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Adenex, Ecologistas en Acción y Greenpeace han lanzado la campaña '¿Alargar las nucleares? No, gracias' contra la prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y en la que exigen su cierre "definitivo y en plazo" en 2027 y 2028, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

A través de esta campaña, critican la "presión" de la industria para prolongar la vida de los reactores más allá de los 40 años previstos y exigen que se cumpla el calendario de cierre nuclear a través de un manifiesto conjunto, que, junto a la postura contraria a la prórroga de Almaraz, recoge reivindicaciones como que se realice una investigación para que los residuos acumulados sean almacenados de manera que se garantice que no haya contaminación a largo plazo para las generaciones futuras, financiado íntegramente por las compañías propietarias de la central.

También exige la puesta en marcha de un plan de transición justa para Campo Arañuelo, con participación local y financiación pública y que garantice alternativas económicas sostenibles para la zona; así como la restauración ecológica total del emplazamiento nuclear una vez concluido el desmantelamiento y el periodo de vigilancia.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación en el Círculo Pacense por representantes de estas asociaciones como Luis Berraquero, de Greenpeace, y Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción, junto al neurólogo Justo Vialas y el abogado y secretario del Círculo Pacense, Óscar Alonso.

