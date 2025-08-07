Adjudicada por 1,6 millones la tercera fase de la restauración de la Muralla Almohade de Cáceres que durará 11 meses

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico de Cáceres, Tirso Leal, explica las actuaciones en la muralla Almohade. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado las obras correspondientes a la Fase III de restauración de la Muralla Almohade, con un presupuesto de licitación de 1.575.311,08 euros, a la empresa Construcciones Abreu, que contará con un plazo de ejecución de 11 meses desde la firma del contrato.

Esta actuación está financiada con los 3 millones de euros asignados a Cáceres en el marco del programa Impulsa Patrimonio, al que se han acogido las 15 ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha explicado que las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la Plaza del Conde de Canilleros, incluyendo espacios tanto intramuros como extramuros de la muralla.

Destacan elementos como la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba, y el Foro de los Balbos, entre otros, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa.

Además de la restauración general del lienzo, se llevarán a cabo varias intervenciones específicas consideradas relevantes, como es el caso del reperfilado del remate de la muralla en el entorno del Foro y Caldereros para mejorar la accesibilidad.

También la reconstrucción del tramo faltante junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba; la restauración integral de la Torre de la Yerba, con el objetivo de abrirla a visitas turísticas y patrimoniales; la conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de Púlpitos, completando así el recorrido patrimonial Bujaco-Arco-Púlpitos-Yerba-Foro.

Según ha apuntado Leal, estas obras suponen un "importante impulso para la valorización" del patrimonio cacereño y su integración en una oferta turística y cultural "de primer nivel". Además, en fases futuras se contempla la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones entre la zona del Foro, Piñuelas y Caldereros, incluyendo la posibilidad de instalar un ascensor que facilite el acceso al conjunto monumental".

La intervención se enmarca en el programa Impulsa Patrimonio, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.