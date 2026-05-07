La AECC de Cáceres alerta de que solo cuatro de cada diez personas acuden a su cita del cribado de cáncer colorrectal

Jornada de la AECC Cáceres sobre el cribado del cáncer colorrectal - AECC

CÁCERES 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha celebrado una jornadas sobre prevención y concienciación del cáncer colorrectal en la que ha dado a conocer que cuatro de cada diez personas acuden a la cita del TSOH (test de sangre oculta en heces), según los últimos datos de la Dirección General de Salud Pública recogidos por la AECC.

De los más de 135.353 extremeños llamados a realizarse el TSOH, no llegan a hacérselo 85.063. Es decir, solo acuden a la cita 54.823 personas, lo que supone cuatro de cada diez ciudadanos, y de ellos más de 4.500 personas acuden a su cita, pero no completan el cribado porque no llegan a entregar el TSOH.

Se trata de un porcentaje muy por debajo del 65%, mínimo recomendado para que un programa de cribado sea eficaz. Cabe recordar que 9 de cada 10 personas que padecen este tumor sobrevivirían si se les detectara a tiempo.

La participación por provincias sitúa a la de Cáceres ligeramente por delante. Allí un 42% de las personas convocadas se realizan el TSOH frente a al 34% que completan la prueba en el caso de la provincia de Badajoz. Además, el Área de Salud de Plasencia es la que concentra el mayor porcentaje de participación. En concreto, completan el cribado el 49% de los llamados a hacerlo, frente al 30% que lo realiza en el Área de Salud de Badajoz.

Los datos se han dado a conocer este pasado miércoles en las jornadas sobre prevención y concienciación del cáncer colorrectal, que llenaron el salón de actos de la sede de la AECC en Cáceres con el objetivo de acercar a la ciudadanía información actualizada sobre la importancia de la detección precoz, así como fomentar hábitos de vida saludables que contribuyan a reducir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer

AVANCES Y RETOS EXISTENTES EN EXTREMADURA

La jornada se estructuró en dos bloques diferenciados. En primer lugar, se abordó un análisis de la situación actual del cribado de cáncer colorrectal en Extremadura con la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, poniendo el foco en los avances y retos existentes en la región y en la importancia de que la población participe en los cribados.

A continuación, se celebró una mesa redonda sobre información y prevención del cáncer colorrectal, moderada por Beatriz Bravo, coordinadora de Atención al Paciente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, en la que participaron Agapito Gómez, médico jubilado; Juan José Hernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres y Pedro Pastor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres.

"Hay que dar un empujón al colectivo que no participa en los cribados. Se están invirtiendo medios, personas y tecnología, pero hay que insistir en el cribado para atraer a la población a este cribado como acude ya a otros cribados", reivindicó el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, quien incidió en la idea de que "el cribado salva vidas y la detección precoz marca la diferencia".

En una última mesa redonda participaron Miguel Fernández Bermejo, médico digestivo del Hospital Universitario de Cáceres; y Ameline Vasseur, paciente oncológica de cáncer colorrectal.

Con esta actividad, la asociación buscan difundir la importancia de la prevención, la sensibilización y el acompañamiento a pacientes y familiares, contribuyendo a mejorar el conocimiento social sobre el cáncer colorrectal y la importancia de su detección temprana.