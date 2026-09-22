Aemet activa este miércoles avisos por calor en las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y el norte de Cáceres

Archivo - Una pareja bebe agua para aliviar el calor. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas que se esperan en Extremadura para este miércoles, primer día del otoño, pondrán aviso amarillo a las zonas de las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez y el Norte de Cáceres.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos entre las 13,00 y las 19,00 horas, por temperaturas máximas que podrían superar los 38 grados en las Vegas del Guadiana, principalmente en el entorno de Badajoz.

Asimismo, se espera que el mercurio alcance los 36 grados en las zonas montañosas de Cáceres, con mayor probabilidad en puntos de menor altitud.