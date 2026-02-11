Agricultores, ganaderos y apicultores cortan varias vías en Cáceres en protesta por la situación del campo

Unos 200 camiones y tractores participan en una protesta en Cáceres por la situación del campo convocados por Asaja Extremadura y UPA-UCE - EUROPA PRESS

CÁCERES, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de agricultores, ganaderos y apicultores han participado este miércoles, 11 de febrero, en una 'tractorada' en Cáceres para mostrar su rechazo al acuerdo comercial de Mercosur, así como por los recortes de ayudas al sector en la Política Agraria Común (PAC), que ponen en peligro muchas explotaciones extremeñas y agudizan la situación que arrastra el campo desde hace años.

La protesta, que ha sido convocada por Asaja Extremadura y apoyada por UPA-UCE, ha comenzado con la concentración de unos 166 camiones y furgonetas y 38 tractores en cuatro rotondas de acceso a la capital cacereña, donde se ha cortado el tráfico en algunos momentos puntuales, dejando el paso a vehículos de emergencias.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, han estado presentes en la columna que ha avanzado hasta la rotonda del centro comercial Carrefour antes de emprender una marcha lenta por el centro de la ciudad.

García Blanco ha asegurado en declaraciones a los medios que "hoy es un día triste para Extremadura". "Hoy queda un día menos para que se vuelva a cerrar otro pueblo en Extremadura. Hoy seguramente alguna explotación agraria volverá a cerrar", ha lamentado.

"La tradición que existía en nuestros pueblos de tener vacas que ordeñábamos y bebíamos la leche, de tener huertos donde se sembraban patatas, de hacer la matanza ya ha desaparecido porque nos han traicionado los políticos y nos han traicionado vendiéndonos a un muy bajo precio. Nos han engañado durante años dándonos ayudas de la Política Agraria Comunitaria para poder sobrevivir. Y ahora ya han dicho que se acabó", ha resaltado el presidente de Asaja Extremadura.

Por su parte, Llanos ha reiterado la situación tan complicada que vive el sector apícola por el cambio climático y los costes de producción y ha criticado que la Ley de la cadena alimentaria "no está haciendo efecto", lo que está abocando a muchas explotaciones extremeñas a echar el cierre.

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, Paulino Marcos, que ha denunciado que el sector apícola, del que viven unas 1.500 familias en la región, lleva más de cinco años con una producción escasa por las enfermedades que afectan a las colmenas y por los costes de producción.

Tras atender a los medios, los camiones y tractores han emprendido una marcha hacia la plaza de América y después se ha emprendido una marcha a pie hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno, situada en la avenida Virgen de la Montaña. Los manifestantes llevaban dos colmenas que han amenazado con abrir si no se permite "lanzar unos huevos" a la fachada de la Subdelegación del Gobierno, según ha adelantado García Blanco.

((((((Habrá ampliación)))))