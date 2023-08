El alcalde de Cáceres pide que no se estigmatice a la ciudad porque legionela hay en más localidades

Se trabaja para detectar el foco del contagio y estudiar si hay correlación entre los infectados



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido que no se estigmatice a la ciudad por los casos de legionela que ha sufrido durante dos veranos seguidos, y que este año se ha cobrado la vida ya de un hombre de 86 años, ya que se trata de un bacteria que prolifera con las altas temperaturas y está presente en más municipios.

Mateos ha señalado que ahora lo importante es detectar el foco de la enfermedad "para atajarlo de forma inmediata y adoptar medidas", y ver si hay correlación entre los casos positivos de las seis personas que permanecen ingresadas en el Hospital San Pedro de Alcántara, dos de ellas en la UCI. También se ha referido a lo difícil que es detectar el origen de la enfermedad, algo que no se pudo hacer el año pasado.

"Estamos trabajando en el día de hoy para ver si en esta ocasión sí somos capaces de detectarlo y por si pudiese haber algún nexo causal entre un caso o una casuística del año pasado y éste", ha apuntado.

El Servicio Extremeño de Salud (SES), a través de la Dirección General de Salud Pública, es el que está haciendo el análisis epidemiológico para determinar el origen de los contagios y, cuando se determine, se comunicará.

Asimismo, ha reiterado que los servicios municipales, a través de las empresas concesionarias del servicio de agua y de parques y jardines, ha incrementado las labores de control y prevención en fuentes públicas, ornamentales y sistemas de riegos, aunque es "improbable" poder chequear las 300 fuentes públicas que hay en la ciudad y los 33.000 sistemas de riegos. De momento, se analizarán unas 70 fuentes y la salida de los depósitos de agua potable, según ha dicho el alcalde.

Mateos ha valorado que, precisamente, esos controles preventivos que se hicieron y que detectaron legionela en ocho fuentes que fueron precintadas ha hecho que se contenga la enfermedad, por lo que espera que no surjan nuevos contagios ni se produzcan más fallecimientos. Cabe recordar que el año pasado murieron en la ciudad cinco personas con esta infección.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

"Es muy improbable, no existe riesgo cero pero es muy improbable, que se produzca el contagio por beber agua del grifo, por lo tanto, un mensaje también de tranquilidad. La legionela se transmite por vías aéreas y el problema son los aerosoles, los aspersores y por lo tanto ahí es donde están trabajando tanto los servicios municipales como el Servicio Extremeño de Salud para intentar localizar el origen de la enfermedad, que es ahora mismo lo que nos preocupa y también lo que sabemos que es muy difícil de lograr", ha señalado el regidor cacereño este miércoles en declaraciones a los medios.

Cuando pase esta situación de "alarma sanitaria" habrá que poner en marcha nuevos protocolos de prevención, ha dicho el alcalde que, no obstante, ha defendido que desde el Ayuntamiento de Cáceres se siguen "escrupulosamente" todos los protocolos que marcan tanto la Junta de Extremadura como el Ministerio de Sanidad a la hora de prevenir este tipo de enfermedades".

De hecho, también se baraja la hipótesis de que los contagios no hayan surgido en las fuentes públicas donde se ha detectado la bacteria ya que el origen de la infección puede ser en torres de refrigeración o aspersones en un ámbito privado.

"Lo importante es determinar el origen y ver si el origen está o no está en esas fuentes, pero que no está definido que sea en las fuentes", ha recalcado, al tiempo que ha señalado que esta circunstancia "no es una cuestión exclusiva de la ciudad de Cáceres", ni de un barrio concreto por lo que "no se puede estigmatizar ni a una ciudad ni a una zona de la ciudad", ha dicho Mateos.