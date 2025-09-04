El alcalde de Mérida asegura que con Guardiola, "la política de chinchetas es una realidad absoluta"

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE local, Antonio Rodríguez Osuna, ha reafirmado este jueves que con el gobierno de María Guardiola, "lo de la política de chinchetas es una realidad absoluta".

"Donde gobierna el PP se señala, se persigue y se deja a los habitantes de esas ciudades sin ningún recurso solamente porque no son del signo político del Partido Popular", ha señalado Rodríguez Osuna, quien ha reafirmado que "así está actuando la Junta de Extremadura", ya que según ha apuntado, "lamentablemente, en el sorteo de las 3.000 viviendas de la Junta de Extremadura, a Mérida le ha tocado cero".

Rodríguez Osuna se ha pronunciado de esta forma este jueves en el acto del inicio del curso político del PSOE, en el que han participado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Extremadura.

En su intervención, el alcalde de Mérida ha agradecido a Isabel Rodríguez que el ministerio haya proyectado 235 viviendas en Mérida, tras lo que ha reiterado que "la capital autonómica y la tercera ciudad más importante y de las 3.000 viviendas que va a proyectar la Junta de Extremadura, a Mérida le ha tocado cero"

(Más información en Europa Press)