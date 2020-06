El alcalde de Mérida habla de posible "rebelión municipal" si el Gobierno no deja usar el superávit a los ayuntamientos

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida y miembro de la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido al Gobierno central una "solución" que permita a los ayuntamientos utilizar el superávit que tienen acumulado "porque si no va a haber una rebelión municipal".

"Estamos ahora mismo en una situación en la que la pérdida de los ingresos y la incapacidad de poder gastar los dineros, los remanentes y el superávit nos estrangula", ha señalado sobre los ayuntamientos Rodríguez Osuna, quien ha advertido de que los consistorios no pueden sostener "más" la situación.

Así, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "de una vez por todas sea capaz de tramitar" el real decreto que permita a los entes locales utilizar sus remanentes y superávits; y que el Ejecutivo nacional acceda a la puesta en marcha de las medidas acordadas por "todos" los partidos políticos en la FEMP a través del documento llamado "Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local".

Rodríguez Osuna, que es también el único alcalde extremeño integrante de la dirección de la FEMP, ha apuntado en este sentido que los ayuntamientos están "empezando a perder evidentemente la paciencia" porque siguen "esperando la respuesta" del Gobierno central a dicho documento acordado.

En una entrevista este jueves en la Cadena SER Extremadura, recogida por Europa Press, ha señalado que en dicho documento piden como cuestiones "imprescindibles" para que los ayuntamientos "funcionen" poder "utilizar parte de los remanentes y del superávit, flexibilizar la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, sostener el transporte público que está siendo muy deficiente en estos últimos meses, y por supuesto el aumento del límite de gasto y del límite de masa salarial".

Así, apunta que la "realidad" de los ayuntamientos es que están "sin poder contratar Policía Local para vigilar los aforos o para implementar las medidas de seguridad que el Gobierno de España impone", así como están "sin poder contratar trabajadores sociales para poder atender la demanda de auxilio por parte de vecinos que están en riesgo de exclusión social" y están "sin poder abrir piscinas o instalaciones deportivas porque no podemos contratar personal de vigilancia de aforo o de limpieza en muchos casos".

RECLAMACIONES A LA MINISTRA DE HACIENDA

"Estamos ahora mismo en una situación en la que la pérdida de los ingresos y la incapacidad de poder gastar los dineros, los remanentes y el superávit nos estrangula", ha dicho Rodríguez Osuna, quien ha apuntado que los ayuntamientos "ya no podemos estar constantemente esperando declaraciones por parte de la ministra (de Hacienda, María Jesús Montero) que lo que hace es todo lo contrario que tranquilizar a los ayuntamientos, es enfadarlos".

En este sentido, ha dicho que cree que la ministra Montero "está teniendo una especial falta de sensibilidad y de lealtad con los ayuntamientos".

"No puede decir en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, la ministra de Hacienda que el superávit y los remanentes municipales, esos ahorros de los ayuntamientos se han obtenido de forma voluntaria", ha dicho Osuna, porque "no se han obtenido de forma voluntaria" sino que "se han obtenido gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, la Ley Montoro que asfixió a los ayuntamientos".

"La ministra no puede decir que nuestros ahorros provienen única y exclusivamente de una ley de estabilidad presupuestaria del PP, primero porque está reconociendo que fue el PP indirectamente el que ha posibilitado esos ahorros... y eso es un error político de bulto", ha señalado el alcalde de Mérida, quien ha subrayado que "la realidad es que los ahorros de los ayuntamientos vienen porque los ayuntamientos cobramos los servicios que prestamos".

"Y mientras los ayuntamientos subimos progresivamente fiscalmente nuestros impuestos para atender la demanda de los vecinos, hay comunidades autónomas como la de Madrid que está anunciando constantemente rebajas de impuestos", ha aseverado.

"Es decir, con los impuestos de los vecinos de las localidades y de los vecinos se pagan las rebajas fiscales de las comunidades autónomas", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "eso no puede ser" y "la ministra tiene que tomar ya una decisión porque si no va a haber un rebelión municipal: no vamos a sostener más esto".

"Y vamos a darle la llave de los municipios al Ministerio de Hacienda, o también hay otra solución, que es que vengan ellos a saber cómo se gobierna un ayuntamiento y las dificultades que se pasa en la gestión", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que "no se puede decir que va a crear una comisión de reconstrucción en el Congreso porque los plazos se acaban, porque el año se acaba, el ejercicio presupuestario se acaba y las necesidades urgentes las tenemos ahora".

"Y las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, que son muy loables y han llegado a una gran parte de la población no llegan a lo más bajo de la sociedad, no llegan al final, a la cata donde los ayuntamientos tenemos una relación más directa".

FONDOS

Al mismo tiempo, el alcalde de Mérida ha recordado que la FEMP "no ha pedido todo para los ayuntamientos" sino que plantea lo que aportan los consistorios y que quieren reconstruir en la reconstrucción para salir de la crisis del Covid en el Estado, "pero es que ni siquiera eso. Es que de momento hay oídos sordo" por parte del Gobierno central, lamenta.

"Es que ha habido un reparto de fondos para las CCAA supuestamente para medidas de actuación frente al Covid y a los ayuntamientos aún no nos han dicho absolutamente nada, ni las CCAA ni el Gobierno de España", ha espetado Osuna, quien ha defendido que "no se puede estar diciendo y dando largas diciendo que vamos a crear una comisión de reconstrucción en el Congreso con el único objetivo de dilatarlo en el tiempo los plazos para que los ayuntamientos no podamos ejecutar nuestro presupuesto y atender las demandas de nuestros vecinos".

En este sentido, ha considerado también "curioso" que "mientras que todos los ayuntamientos cumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y todos los parámetros del Ministerio de Hacienda es el Ministerio de Hacienda el que en el año 2019 incumplió todos los objetivos de estabilidad presupuestaria"; y en consecuencia ha defendido que "no puede ser que quien incumple sea el que intente corregir al que cumple".