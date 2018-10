La alcaldesa de Cáceres cree que la elección de la ciudad para la manifestación por el tren tiene un cariz político

Publicado 23/10/2018 14:20:07 CET

CÁCERES, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cáceres, Elena nevado, cree que "no hay ninguna razón" para haber elegido la ciudad como la sede de la manifestación que el Pacto por el Ferrocarril ha convocado para el domingo 18 de noviembre en la capital cacereña, a no ser que sea porque en Mérida, "que es la capital autonómica de todos los extremeños", gobierna el PSOE, por lo que ha lamentado que la concentración no sea en Madrid, que "es donde hay que reivindicar este asunto".

Nevado ha ironizado que el Gobierno de España "no" tiene ninguna delegación en la Plaza Mayor de Cáceres, por lo que apuesta por que esta manifestación se realice en la capital madrileña, como la que se llevó a cabo hace un año, cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy. "Lo que trasladamos a la ciudadanía hace un año es que ese problema, que era de todos, nos unió, y ahora nos desune por la política", ha dicho.

Por eso mantiene que "no tiene sentido" que, porque haya cambiado el signo político del gobierno, ahora se traslade de ubicación la manifestación ya que, a su juicio, donde hay que protestar es en las puertas del Ministerio de Fomento.

"Podemos gritarlo alto y claro pero donde lo tienen que oír es en Madrid, por eso está muy mal que cuando hay un cambio político intentemos tapar un tema que clama Extremadura entera", ha subrayado en declaraciones a los medios tras reunirse este martes con el alcalde de la ciudad francesa de Blois.

Para la regidora cacereña, la reivindicación de un tren digno "no" es una cuestión política sino un asunto que atañe a todos los extremeños que "han dicho que ya está bien que Extremadura sea la gran olvidada del gobierno", ha subrayado, al tiempo que incide en que las competencias en estas infraestructuras las tiene el Gobierno de España y "a él hay que reivindicarlas, gobierne quien gobierne", recalca.

Por eso, no entiende por qué se ha elegido a la capital cacereña para la manifestación. "Pero lo que importa es que los cacereños vamos a decir 'basta' en esta plaza o en la Plaza de España de Madrid y lo importante es recoger ese sentimiento", ha añadido, aunque ha concluido que "no tiene sentido que cuando gobierna el PP nos vayamos a Madrid y cuando gobierna el PSOE nos tengamos que quedar en las plazas de nuestra tierra".