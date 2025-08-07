La alerta naranja por altas temperaturas continúa este jueves en varias comarcas extremeñas

Archivo - Una mujer con un abanico. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura amplia hasta el jueves, 7 de agosto, a las 21,00 horas, la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, así como en las comarcas de Tajo y Alagón y zona norte en la provincia cacereña.

Así, se prevé que las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en la provincia pacense, y las comarcas de Tajo y Alagón en la cacereña, alcancen los 40 grados, mientras que en la zona norte de Cáceres la previsión es llegar a los 39 grados.

A su vez, se activará la alerta amarilla en Barros y Serena por máximas de 39 grados, y en la Meseta Cacereña y Villuercas y Montánchez, por riesgo de alcanzar los 38 grados.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Por su parte, se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.