Alumnado de Diseño Editorial de Mérida expone 13 propuestas diferentes del poemario 'Apenas gritar' de Lecharlier

El alumnado de 4º curso de Diseño Editorial de la EASD que ha participado en la muestra. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de 4º curso de Diseño Editorial de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) exponen trece propuestas editoriales distintas a partir de un mismo texto literario, el poemario 'Apenas gritar', de la autora belga afincada en España Charlotte Lecharlier.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 22 de junio en el pasillo central del Centro Cultural Alcazaba, ha sido inaugurada este miércoles con la asistencia del delegado de Cultura, Antonio Vélez.

El edil ha señalado que desde el ayuntamiento tienen "la vocación de dar difusión a todo el trabajo que se hace desde esta institución educativa y también que el alumnado pueda enseñar el resultado de sus trabajos en la calle".

Según ha informado el consistorio en nota de prensa, la muestra es el resultado del trabajo desarrollado en la asignatura de Diseño Editorial, donde "el alumnado ha participado en todas las fases de creación de un producto editorial real".

En este sentido, cada estudiante ha desarrollado una interpretación propia del poemario 'Apenas gritar', de la autora belga afincada en España, Charlotte Lecharlier, abordando el proyecto desde una perspectiva conceptual, gráfica y editorial completamente personal.

Una de las singularidades de la muestra es que los visitantes "podrán interactuar directamente con los trabajos expuestos". Según ha explicado el consistorio en nota de prensa, "las maquetas han sido impresas y encuadernadas en su formato definitivo, permitiendo hojear los libros e incluso detenerse a leerlos".

Además, cada proyecto se acompaña de paneles explicativos sobre el proceso creativo, las decisiones de diseño y los aspectos técnicos desarrollados durante su ejecución, así como de una selección de ilustraciones originales realizadas por cada autor.

Finalmente, el proyecto ha contado con la colaboración directa de la autora Charlotte Lecharlier y de la editorial extremeña La Experiencia, especializada en publicaciones de cuidada factura gráfica y propuestas lectoras innovadoras.