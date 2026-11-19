La candidata número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, participa en un acto electoral en Cáceres - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

CÁCERES, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reafirmado que el PP va "a promover una revolución de la decencia" tras el 29 de noviembre, frente a la "decadencia" provocada por el PSOE.

Álvarez de Toledo se ha pronunciado de este forma este jueves en un acto electoral en Cáceres, junto a la presidenta del PP de Extremadura y presidenta de la Junta, María Guardiola, en el que ha pedido a los asistentes que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre hagan "historia juntos", ya que son "las más decisivas de nuestra historia democrática".

Unas elecciones en las que se va "a elegir entre decencia o delincuencia, entre decencia y decadencia", sino que en ellas se va "a fijar el listón moral de la vida pública", ha aseverado la candidata del PP, quien ha aseverado que este asunto "interpela a cada español", por lo que en los comicios se va "a comprobar si España se ha convertido en una cleptocracia cochambrosa", algo que ha negado.

Para Álvarez de Toledo, "estos años van a ser recordados como la era de la indecencia", quien ha enumerado las "cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias" que a su juicio se han dado en estos años, quien ha planteado si "es decente intentar contratar a una banda de narcos para que eliminen a la juez que investiga el hermano del presidente del Gobierno", ha apuntado.

Álvarez de Toledo ha aseverado que "la indecencia produce decadencia, la decadencia genera ruina y la ruina también puede generar, como ha generado, muerte", como ha ocurrido en Urda y Adamuz, que ha enmarcado en que "convirtieron el Ministerio de Transportes en el epicentro del saqueo socialista", ha aseverado.

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