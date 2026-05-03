Amnistía Internacional y Aecos organizan este lunes un acto en Cáceres sobre prensa y antirracismo

Cartel del acto que Amnistía Internacional y Aecos van a celebrar este lunes, 4 de mayo, en Cáceres por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. - AMNISTÍA INTERNACIONAL EXTREMADURA

CÁCERES, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional Extremadura (AIEx) y la Asociación Extremeña de Comunicación Social (Aecos) han organizado para este lunes, 4 de mayo, un acto sobre la relación entre prensa y antirracismo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora este 3 de mayo.

Amnistía Internacional, a través de un comunicado, defiende que una prensa independiente es el fundamento para cualquier sociedad "libre y democrática". Sin embargo, señala que, en algunos países, quienes ejercen el periodismo se enfrentan a diario "a amenazas y agresiones, e incluso a la cárcel o la muerte".

"Desgraciadamente son muchos los periodistas en todo el mundo que se ven gravemente amenazados en su labor de informar. Ser periodista hoy es jugarse la vida en muchos rincones del mundo", agrega.

Al respecto, la organización recuerda situaciones como la de la periodista estadounidense Georgia Fort, que fue detenida y acusada de crímenes de odio por informar sobre las protestas que tuvieron lugar en una iglesia de la ciudad de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), tras la muerte a manos del ICE de Renee Good, observadora comunitaria de las acciones federales de inmigración en Mineápolis.

"Este hecho pone de manifiesto la peligrosidad de esta profesión como es el caso también del periodista de la región del Kurdistán iraquí Sherwan Sherwani, que, a pocas semanas de su puesta en libertad después de cumplir una sentencia anterior manifiestamente injusta, ha sido nuevamente condenado por cargos falsos para mantenerlo en prisión", explica Amnistía Internacional Extremadura.

Para tratar estas cuestiones, ha convocado un acto que se celebrará a las 19,00 horas en el Espacio Solidario Anúmbara de Cáceres y en el que participarán la politóloga, periodista experta en migraciones y África y directora de África Mundi, Soraya Aybar Laafou, y la periodista de elDiario.es en Extremadura, Sandra Moreno Quintanilla.

LAS PONENTES

Amnistía Internacional destaca que Soraya Aybar Laafou trabaja, desde hace varios años, como periodista freelance especializada en migración, derechos humanos, geopolítica y cultura desde Casablanca (Marruecos). Es colaboradora sobre norte de África y África occidental para elDiario.es y colabora con otros medios como Revista Mundo Negro y la sección de Planeta Futuro en El País, entre otros.

Además, es profesora en el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, en el Grado de Reporterismo Internacional del Instituto de RTVE y la Universidad de Alcalá y en el Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute.

En cuanto a Sandra Moreno Quintanilla, es una periodista especializada en comunicación interna y externa feminista que trabaja actualmente en la redacción de Extremadura de elDiario.es. Ha desarrollado su trayectoria en medios de comunicación e instituciones públicas, empresas y colegios profesionales, donde ha ejercido como directora de comunicación.

También es jefa de prensa y comunicación de MIA, la Red de Mujeres en Inteligencia Artificial, una red internacional que impulsa la presencia y liderazgo femenino en el ámbito tecnológico, promoviendo un desarrollo ético y equitativo de la IA. En este rol, contribuye a visibilizar la labor de mujeres expertas y fomentar una inteligencia artificial más igualitaria.