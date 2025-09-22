La ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres y el de Navalmoral, retos del Año Judicial en Extremadura

La presidenta del TSJEx defiende la "independencia judicial" y mantiene que la obligación del juez "es aplicar la ley"

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La implementación de los Tribunales de Instancia, la puesta en marcha de las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer, así como la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres y la solicitud del nuevo Palacio de Justicia de Navalmoral de la Mata, son las prioridades del nuevo curso judicial en Extremadura.

Así lo ha señalado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TJSEx), María Félix Tena, en el transcurso de la Apertura del Año Judicial 2025/2026 donde ha defendido la independencia judicial y ha asegurado que "buscar una explicación a una resolución judicial distinta de la estrictamente jurídica es equivocar a la ciudadanía".

"Cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica para perjudicar o para beneficiar a alguien se está equivocando a la ciudadanía. Sea quien sea el juez tiene una sola obligación, aplicar la ley", ha asegurado.

En este sentido, Tena Aragón ha indicado que se trata de una obligación que el juez ha asumido con el ciudadano y con la sociedad y que "los errores y las equivocaciones que pueda tener se solventan a través de los recursos, recursos en derecho, con fundamentos jurídicos y que resuelve un tribunal colegiado, donde sin duda alguna, si hay algún error por desconocimiento, interpretación o valoración, o por cualquier otro motivo o razón, queda solventado".

(Más información en Europa Press)