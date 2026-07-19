Ampliada la oferta de cursos de especialización de FP en modalidad virtual para el curso 2026/2027

Archivo - Imagen de alumnos de Formación Profesional en Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ampliará durante el curso académico 2026/2027 la oferta de cursos de especialización de Formación Profesional en modalidad virtual, con el objetivo de facilitar el acceso a estas enseñanzas a aquellas personas que no pueden asistir de modo regular a los centros docentes.

La Junta de Extremadura ha destacado, a través de un comunicado, que esta medida permite compatibilizar la formación con actividades laborales u otras situaciones que impiden la formación en modalidad presencial, ya que está adaptada a las condiciones, capacidades, necesidades e intereses del alumnado.

La oferta formativa para 2026/2027 está compuesta por un total de siete cursos. Se mantienen Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata; Desarrollo de Aplicaciones en lenguaje Python en el IES Suárez de Figueroa de Zafra; Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información en el IES Valle del Jerte de Plasencia; y Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual también en el IES Valle del Jerte de Plasencia.

Los cursos que se incorporan a la oferta son el de Auditoría Energética, impartido en el IES San Roque de Badajoz; Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos del IES Javier García Téllez de Cáceres; y Recursos y Servicios en la Nube, ofertado en el IES Albarregas de Mérida.

La Dirección General de Formación Profesional publicará los puestos escolares para cada curso de especialización en el Portal Educativo de Extremadura Educarex. El número de vacantes se determinará una vez descontadas las plazas ocupadas por el alumnado con derecho a permanencia. En todo caso, se reservará un 5% de las plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y otro 5% para deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se convoca y detalla el procedimiento de admisión y matriculación para estos cursos. El plazo de presentación de solicitudes de admisión establecido en el texto es del 1 al 14 de septiembre de 2026.

Los solicitantes podrán presentar tantas instancias como cursos de especialización se quieran cursar, utilizando para ello el modelo anexado a la resolución o el formato autorellenable disponible en Educarex.

Las solicitudes podrán registrarse personalmente en las dependencias del centro educativo donde vaya a cursar estas enseñanzas, en las Oficinas de Asistencia a la ciudadanía de la Junta de Extremadura o por vía telemática a través del Registro Electrónico General.

La persona adjudicataria de plaza debe formalizar la matrícula en el plazo comprendido entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026. El periodo lectivo comenzará el 15 de octubre.