Ángel Víctor Torres defiende la Constitución como el texto que "unió, reunió" y "volvió a unir" a los españoles

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres,participa en el acto del aniversario de la Constitución en la Delegación del Gobierno de Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la Constitución española que "no fue inédita" porque había anteriores, pero sí "sin duda el texto que unió", "reunió" y "volvió a unir" a los españoles, como también es "fundamental para la convivencia de nuestro país".

Este sábado, para el ministro, hay "muchísimo que celebrar". "Nadie supo hace 47 años que se estaba firmando y se estaba votando y se estaba consolidando un texto que luego tuvo riesgos importantes, ahí está el 23 de febrero del año 81", ha indicado.

Una fecha esta última en la que "los españoles y las españolas dijeron claramente, con contundencia y en las calles, donde fue preciso hacerlo, que este es en un país democrático, que tenemos muchísimo por construir de la mano, que tenemos que hacerlo con el uso de la palabra" en aras de dejar a los niños y jóvenes una España "mucho mejor" que la que tuvieron sus bisabuelos; "una España en libertad, en concordia", con relaciones entre todas las administraciones y en la que "la palabra" sea la "única arma" que se utilice para defender un postulado.

De esta manera se ha pronunciado durante su intervención en el acto del aniversario de la Constitución celebrado este jueves en la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz, que se ha completado de forma previa con la lectura y posterior debate de cuatro artículos de la Carta Magna a cargo de un grupo de estudiantes del colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz.

(((Más información en Europa Press)))