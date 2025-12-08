Apamex y Diputación de Badajoz convocan una nueva edición del concurso de fotografía sobre actuaciones en accesibilidad. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), en colaboración con la Diputación de Badajoz, ha convocado una nueva edición del Concurso Fotográfico 'Sin Barreras', que este año alcanza su undécima edición.

El concurso cuenta con 3.000 euros en material fotográfico en premios y mantiene abierto el plazo de presentación hasta el 16 de febrero de 2026.

Su objetivo es mostrar, mediante la divulgación de imágenes positivas, la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad ejecutadas tanto en la provincia de Badajoz como en cualquier otro lugar de España en el ámbito del urbanismo, la edificación y la comunicación, apunta la institución provincial en una nota de prensa.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El primer premio, de 1.500 euros, se concederá a una fotografía realizada en la provincia de Badajoz. Habrá un segundo, tercer y cuarto premio de 500 euros cada uno que se concederá a fotografías realizadas en cualquier lugar de España.

Además, como en ediciones anteriores, habrá una exposición itinerante por distintos municipios de la provincia con las fotografías premiadas y seleccionadas por el jurado.

Tras más de una década, este concurso ha pasado de ser un evento provincial a consolidarse como un certamen de "gran impacto y reconocimiento nacional", desempeñando un "papel esencial" en la sensibilización social sobre la importancia de la accesibilidad.

Esta undécima edición confirma la "madurez del proyecto y la expansión de su mensaje: la accesibilidad es posible en múltiples ámbitos".

Desde su apertura al ámbito nacional hace tres años, el concurso ha recibido propuestas de fotógrafos profesionales y aficionados de toda España, lo que ha enriquecido sus contenidos y perspectivas. Además de su valor artístico, el certamen destaca por su "función pedagógica", al transmitir una "visión positiva y realista" de la accesibilidad, mostrando que puede integrarse de forma efectiva en distintos contextos y contribuir a una sociedad más inclusiva.