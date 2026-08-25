Aparece con vida la mujer de 77 años desaparecida en Olivenza

OLIVENZA (BADAJOZ), 25 (EUROPA PRESS)

La mujer de 77 años cuya desaparición había sido denunciada en Olivenza (Badajoz) ha aparecido con vida, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Manuel José González Andrade.

La mujer ha sido encontrada este martes por la tarde, momentos antes de iniciarse un dispositivo de búsqueda organizada por la Guardia Civil en la iban a participar numerosos voluntarios.

"Podemos celebrar que Francisca ha aparecido con vida", ha señalado el primer edil oliventino en su cuenta personal en una red social en la que da las gracias a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y a todas las personas que aguardaban para colaborar con el dispositivo de búsqueda.

La desaparición de la mujer había sido denunciada este pasado lunes y este martes se habían reanudado las labores de búsqueda con diferentes unidades de la Guardia Civil, como Usecic, Pegaso Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana.