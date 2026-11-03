Aprobada una ampliación de 5,1 millones de la transferencia global a la UEx para asumir los costes de personal de 2026

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de la transferencia global a la Universidad de Extremadura (UEx) por importe de 5.106.246,67 euros destinada a garantizar los costes de personal hasta final del ejercicio 2026.

La citada transferencia global en favor de la UEx se destina a la satisfacción de gastos corrientes, en concreto corresponde al abono de los gastos de personal de los empleados públicos de la institución universitaria previstos en el capítulo I de su presupuesto de gastos.

Con esta cuantía se asume el incremento del 2,5 por ciento de la subida salarial del ejercicio 2025, el 1,5 por ciento relativo al año 2026, así como las retribuciones pendientes del ejercicio 2020 que fueron satisfechas en abril de 2026.

Así, según ha informado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el presupuesto de la UEx para atender los costes laborales de sus trabajadores en 2026 asciende a un total de 142,7 millones de euros.