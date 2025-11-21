Aprobada con apoyo de PSOE y PP la designación de Jorge Amado como senador autonómico en sustitución de Vara

Archivo - Imagen de archivo el miembro de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura Jorge Amado (PSOE) - PSOE - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha aprobado la designación del socialista Jorge Amado como senador autonómico en sustitución de Guillermo Fernández Vara (fallecido el pasado mes de octubre).

La designación, propuesta por el PSOE, ha salido adelante en una reunión de la Diputación Permanente celebrada este viernes en la Cámara legislativa extremeña, en Mérida, con los votos a favor de los socialistas y del PP, así como con el rechazo de Vox y la abstención de Unidas por Extremadura.

En la reunión, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha recordado que el 20 de julio de 2023 en sesión plenaria fueron designados senadores por la comunidad autónoma Ángel Pelayo Gordillo Moreno (de Vox) a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y Guillermo Fernández Vara a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Así, tras el fallecimiento de Fernández Vara y una vez disuelta anticipadamente la Asamblea por la convocatoria adelantada de elecciones en la región, era necesario elegir a un nuevo senador a propuesta del PSOE, que debía formar parte de la Diputación Permanente.

Inicialmente el PSOE propuso a Luis Tirado Vasco para el cargo, aunque éste no podía ser designado senador por la comunidad debido a que no formaba parte de la Diputación Permanente, aspecto que sí que cumple Jorge Amado.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, el voto en la Diputación Permanente es ponderado, por lo que sólo pueden votar los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios.

Tras la designación, y antes de levantar la sesión, Blanca Martín ha trasladado la enhorabuena a Jorge Amado por su designación.